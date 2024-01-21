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اتصال بايدن – نتنياهو كيفية الخروج من مأزق الحرب

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ الاتصال بين بايدن ونتنياهو بعد انقطاع لمناقشة مقترحات مابعد الحرب واتساع الخلافات داخل مجلس الحرب؟

العالم - مع الحدث

هل يبقی نتنياهو هو العقبة التي لابديل عن التفاهم معها اذا ما أرادت واشنطن الانتقال الی المرحلة التالية؟

ماذا يعني ابلاغه الادارة الاميركية عن استعداده لعمل عسكري في لبنان مع توسيع مساحة الاغتيالات من الداخل الی الخارج كما وقع في دمشق؟

ما دلالات استخدام الجيش الاسرائيلي مصطلح عالقون لعدم قدرة قيادته علی صوغ تصور واضح لانهاء الحرب؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي د. نزيه منصور، والباحث بالشؤون الاسرائيلية ناصر حمامرة.

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