لا زالت 'غزة تنزف' تحت همجية العدوان الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وفي شمال قطاع غزة، عادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة، وخصوصا في شرق مدينة غزة وغربها. وتشهد منطقتا الكرامة وأبراج المخابرات (غرب) معارك عنيفة، وسط غارات وقصف مدفعي على مناطق مأهولة.

وفي وسط القطاع، يواصل الاحتلال شنّ غارات عنيفة على مخيمات النصيرات والبريج ومناطق في دير البلح، بالتزامن مع اشتباكات على الأرض.

وتترافق حملة القصف الوحشي التي لم تتوقف منذ أكثر من 100 يوم، مع استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر وحملة التجويع التي شنّها الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب بفرض حصار مطبق وعدم السماح بدخول المساعدات بشكل منتظم، وقطعها كلياً عن شمال القطاع.

وفي ظل انهيار القطاع الصحي، تبدو فرص نجاة الجرحى ضئيلة، خصوصاً بعد تدمير الجزء الأكبر من المستشفيات واستهداف تلك الباقية في وسط القطاع وجنوبه. ويجري الأطباء عمليات بتر وعلاج للجرحى دون تخدير، فيما يبقى الجرحى في بعض المناطق ينزفون حتى الموت لخطورة الوصول إليهم وإسعافهم بالتزامن مع التوغلات البرية والقصف المستمر.

على الصعيد العسكري، تواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الاحتلال واستهداف آلياته في محاور التوغل في شتى مناطق القطاع، وسط تأكيدات من قبل محللين إسرائيليين لعدم واقعية الهدف المعلن للحرب بالقضاء على حركة حماس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ضباط وقادة حاليين في جيش الاحتلال قولهم إن "هدفي [إسرائيل] المعلنين المتمثلين بتدمير حماس وتحرير الأسرى غير متوافقين".

وردا على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن تعليقات القادة في تقرير الصحيفة بشأن "الرهائن" لا تعكس الموقف العسكري.

وزعم جيش الاحتلال مساء يوم أمس، أنه وصل إلى موقع داخل نفق طوله 830 مترا في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كان يحتجز بداخله أسرى إسرائيليون، لافتا إلى أن بعض الأسرى ممن أطلق سراحهم أكدوا أنهم احتجزوا في الموقع المكتشف.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 24620 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و61830 ، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1300 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم نحو 531 جندي، بالإضافة إلى نحو 5000 جريح.

آخر تطورات الأحداث أول بأول:

- تجدد الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

- اشتباكات وقصف مدفعي في بلدتي بني سهيلا وعبسان الجديدة شرقي خان يونس.

- قوات الاحتلال تنسحب من مدينة نابلس بعد اعتقال عدد من الشبان.

- قصف مدفعي عنيف في حي المنارة جنوبي شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

- اشتباكات عنيفة في الأحياء السكنية القريبة من مجمع ناصر غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

- قوات الاحتلال تعتقل اياد وجهاد العكة من خلة العامود وعمر أبو شوشة من شارع عمان بنابلس.

- قوات الاحتلال تعتقل الأسرى المحررين ماجد وحسين وبشار نعيرات ومحمد أسامة الشيب بعد اقتحام منازلهم في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين.

- جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة نابلس.

- قوات الاحتلال تقتحم مخيم الأمعري وسط رام الله ومخيم قلنديا شمال القدس.

- قصف مدفعي جديد يستهدف المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- جيش الاحتلال: إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة وسط وجنوب قطاع غزة.

- منزل الشهيد عبد القادر القواسمي في الخليل بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال.

- قوات الاحتلال تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت، الجريح هيثم صالح بعد اقتحام منزله في بلدة عاروره شمال غرب رام الله.

- قوات الاحتلال تفجر منزل الشهيد نصر الله القواسمي بمدينة الخليل.

- تصاعد الدخان بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في بلدة ميثلون جنوب جنين.

- من اقتحام بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين.

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل وتداهم منازل مواطنين.

- قوات الاحتلال تنسحب من محيط منزل الشهيد عبدالقادر القواسمي بمدينة الخليل بعد هدمه

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم.

- من عملية هدم الاحتلال منزل الشهيد عبد القادر القواسمي في الخليل.

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

- اندلاع حريق ضخم في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة بفعل القصف الإسرائيلي.

- مصادر محلية: إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال بمنطقة دائرة السير بمدينة الخليل.

- مصادر محلية: جرافة الاحتلال تدمر مركبات الأهالي أثناء وصولها لمنزل الشهيد عبد القادر القواسمي بالخليل.

- قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وتسير دورياتها في شوارع المدينة.

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل بتعزيزات عسكرية.

- شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

- مصادر لبنانية: قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة حولا جنوبي لبنان.

- قوات الاحتلال تخلي بعض المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد نصر القواسمي في منطقة دائرة السير بمدينة الخليل تمهيداً لتفجيره.

- مستشفى بلينسون الإسرائيلي: نقل جندي بمروحية من منطقة القتال في غزة اليوم إلى المستشفى وحالته خطيرة.