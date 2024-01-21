الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

العالم - الإحتلال

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم، في أحياء المدينة، وهم عمر أبو شوشة، وجهاد العكة، وإياد العكة.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق خلايل اللوز، وأبو نجيم شرق بيت لحم، وبلدة الخضر جنوبا، ومخيم عايدة شمالا، وأطلقت الرصاص باتجاه منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة ميثلون جنوب جنين، واقتحمت قرى شمال شرق المدينة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ماجد وحسين وبشار نعيرات، وهم أسرى محررين، والشاب محمد أسامة الشيب، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وعربونة وفقوعة شمال شرق جنين، وسيرت آلياتها فيها، وشنت حملة تفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الأحد، قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واستجوبت آخرين.



وقال شهود عيان من المواطنين: إن جيش الاحتلال اقتحم القرية، وقام بمداهمة عدد من منازل المواطنين وعاث فيها خرابا.



وأشار المواطنون إلى أن جنود الاحتلال قاموا بالاستجواب ميدانيا لبعض المواطنين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.



وصعدت قوات الاحتلال من حملة عدوانها في الضفة الغربية المحتلة، شملت عمليات اعتقال وقتل واسعة للفلسطينيين بالتزامن مع الحرب الوحشية التي تتواصل في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.