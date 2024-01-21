شاهد.. كمائن لكتائب القسام بطريقة الذئاب المنفردة

العالم - فلسطين

معارك محتدمة وعمليات قنص وقصف في مختلف محاور القتال بقطاع غزة. حدة المعارك تزداد ضراوة في شمال القطاع، فيما تصدرت المنطقة الشرقية من بلدة جباليا وبيت لاهيا شمالا المشهد، وسط محاولات لسلاح المدرعات الاسرائلية للتقدم، تصدت لها فصائل المقاومة، وخاضوا معها معارك ضارية من مسافة الصفر.

والى الشرق من جباليا، وقعت الآليات الاسرائيلية المتوغلة داخل موقع الجعبري في كمائن كتائب القسام، التي باتت تتبع اسلوب الذئاب المنفردة في الكمائن بمجموعات صغيرة شمال القطاع المحاصر والمدمر.

محور خان يونس جنوب القطاع كذلك كان مسرحاً لمعارك شرسة تمكنت فيها كتائب سرايا القدس من استهداف تمركزا إسرائيليا بمحيط مسجد الشهداء في خان يونس يستخدم في القيادة والسيطرة.

وبثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لعملية قنص نفذها مجاهدوها ضد جنود إسرائيليين جنوب لواء غزة في القطاع. وقالت إنها دمرت آليات عسكرية لجيش الاحتلال وأوقعت جنوده بين قتيل وجريح في كمين هندسي محكم بالعبوات شديدة الانفجار شرق غزة.

ذورة الاشتباكات لاتزال مستمرة كذلك وسط قطاع غزة، الذي شهد مواجهات شرسة خاضتها سرايا القدس بالأسلحة الرشاشة مع قوات الاحتلال في محاور مخيمي المغازي والبريج، وتمكنت كذلك من استهداف دبابة ميركافا بقذيفة 'التاندوم' شمال مخيم النصيرات.

بالتوازي ركزت القسام قصفها على تحشدات الجنود الاسرائليين شمال شرق مخيم البريج بقذائف هاون من العيار الثقيل.

بينما بادرت سرايا القدس الى قصف تمركز لجنود الاحتلال وآلياته في محور حي الزيتون شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.