شاهد.. الاحتلال يحول مدن وقرى الضفة لسجن كبير خوفا من عمليات المقاومة

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان اجهزة امن الاحتلال تعتبر ان حجم المواجهة في الضفة الغربية وصل الى نسبة لم يصلها منذ العام 2000 اي منذ بداية الانتفاضة الاولى، مشيرا الى ان جيش الاحتلال يسعى لقمع المقاومة في الضفة كي لا تتطور الى انتفاضة جديدة.

وتابع ان نتيجة لذلك فان جيش الاحتلال في حالة عمل مستمر في الضفة سواء من خلال عمليات الاقتحام او الاعتقالات او اطلاق النار على الفلسطينيين وقطع اوصار الضفة بالحواجز العسكرية في كل مكان ، حيث يوجد اكثر من 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية ، لدرجة الى ان بعض القرى والمدن الفلسطينية تحولت الى سجن كبير.

المزيد بالفيديو المرفق..