بالفيديو.. ما هي أبرز مستجدات العدوان الاسرائيلي على مناطق جنوب لبنان الحدودية؟

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان ألسنة الدخان لازالت تتصاعد جراء قصف تلك المنطقة بأكثر من 4 قذائف من العيار الثقيل.

وتابع مراسلنا ان ليلة امس شهدت تطورا بارزا على مستوى القصف الاسرائيلي والغارات الليلة التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان لاسيما بلدة العديسي واطرافها وبلدة كفركلا.

وبين مراسلنا ان القبة الحديدية فعلت اكثر من مرة في اجواء سهل الحولي مقابل القطاع الشرقي وسط اطلاق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه بلدة العباسية الحدودية والقاء القنابل المضيئة في كامل اجواء المنطقة الحدودية.

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