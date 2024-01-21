طهران.. الهلال الأحمر والصليب الأحمر يبحثان عن حل لغزة

العالم - مراسلون

بعد عمليات طوفان الأقصى بدأت الهجمات الوحشية من جانب الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة وشهد العالم الانتهاك المتعمد للقانون البشري الدولي باستشهاد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء وكذلك الطاقم الطبي وعمال الاغاثة والإعلاميين في فلسطين، ونظراً لضرورة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وللتعبير عن التعاطف معه، خطّطت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لعقد مؤتمر إنساني دولي في طهران دعماً لغزة وفلسطين المحتلة.

وقال نائب رئيس الصليب الأحمر العالمي، مانويل سبلر:"هذا الاجتماع له اهمية للغاية واجتمعنا فيه من اجل الدفاع عن المدنيين العزّل وكذلك الطاقم الطبي وبالتالي عن حقوق الانسان. جمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر يجب أن يتعاونوا مع بعضهم البعض دفاعاً عن حقوق الانسان والشعب الفلسطيني خاصةً في غزة وايران لعبت دوراً كبيراً في هذا الشأن".

رؤساء وممثلون عن جمعيات الهلال الاحمر في آسيا وأوقيانيا وأفريقيا شاركوا في المؤتمر واستعرضوا المبادرات التي نفّذت بالفعل أو التي من المقرر أن تنفّذ دعماً للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على غرار توفير المشافي الميدانية أو مد جسور إنسانية جوية أو بحرية، وذلك بناءً على الاحتياجات لإغاثة الفلسطينيين وشددوا على ضرورة الإسراع لإرسال قافلات شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، ومؤازرته في ظروفه العصيبة الحالية.

وصرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، بيرحسين كوليوند لقناة العالم:"حول خمسة محاور نبحث في هذا المؤتمر أهمها كيفية معالجة المصابين ونقلهم الى دول اخرى، وايجاد صندوق مشترك، وتقديم المساعدات الانسانية التي تشمل الاحتياجات الاساسية، وأمن طاقم جمعيات الهلال الاحمر، وتقديم شكوى بشأن اعتداءات الكيان الصهيوني في فلسطين".

وتناول المؤتمر أهدافاً عدةً اهمها: حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية، تلبية الاحتياجات الإنسانية الدولية في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى التعبئة والتعاون من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانياً كجمعيات الهلال الاحمر.

يرمي المؤتمر لإيجاد سبل عالمية لإغاثة الفلسطينيين والتنسيق المتماسك مع الصليب الاحمر ودراسة الحلول المناسبة لوقف اطلاق النار في فلسطين.