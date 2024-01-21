ما مهمة مدمرة البرز بالبحر الأحمر ولماذا احتُجزت الناقلة الاميركية

العالم - ايران

الأدميرال ايراني وفي حوار مع "ارنا" وردا على سؤال حول طبيعة مهمة المدمرة " البرز" في البحر الأحمر، ان الهدف هو ارسال رسالة سلام وصداقة الى جميع الدول واعلان الجهوزية للتعامل متعدد الاطراف مع الدول المختلفة وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية للبلاد واحياء القوة البحرية.

وتابع " ارسال المدمرة الايرانية البرز الى البحر الأحمر يأتي في سياق المهام الدائمة للقوات البحرية للجيش الايراني ومرافقة ناقلات النفط الايرانية بالاضافة الى الحفاظ على امن الملاحين في منطقة خليج عدن والبحر الاحمر، ولذلك فان ارسال هذه المدمرة غير مرتبط بالاوضاع في المنطقة لأنه من وجهة نظرنا فان الاوضاع السائدة في المنطقة ليست معقدة.

وفيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط اميركية في الخليج الفارسي قال الادميرال ايراني ان الشحنة التي تحملها الناقلة هي ملك لبلادنا وشعبنا . ان الاميركيين قاموا غدرا بسرقة نفطنا لكننا لا نعمل سرا ونسترد حقوق شعبنا باقتدار.

وتابع : كما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية ان عهد "اضرب واهرب" قد ولى ، وفيما يخص هذه القضية فان حقا لشعبنا كان قد ضاع، وان الاميركيين اتبعوا اسلوبا غير اخلاقي وخارجا عن الاعراف وبلطجة في سرقتهم ولذلك كان يجب استرداد هذا الحق ولذلك بادرنا للعمل وفق الاعراف والقوانين الدولية وانتزعنا منهم ما استلبوه.

وشدد الادميرال ايراني ان التطاول على حق شعبنا سيجابه برد حاسم.

وفيما يخص حاملة الطائرات الاميركية التي توجهت الى البحر الاحمر قال الادميرال ايراني ان حاملة الطائرات هذه كانت متواجدة في الخليج الفارسي وبحر عمان وقد غادرت وتوجهت الى البحر الاحمر وستغادره ايضا ، وفي الحقيقة لم تأت حاملة طائرات اضافية الى المنطقة بل هي حاملة الطائرات نفسها التي تتجول في المنطقة ويبدو ان فترة مهمتها قد انتهت ويجب ان تعود الى بلادها.

واضاف : ان مهمتم الدائمية هي مهاجمة المدنيين الابرياء وقد قاموا بهذا الفعل وهجموا على الشعب اليمني البريء لكنهم سيغادرون المنطقة حتما.