الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 21-01-2024

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 17-01-2024