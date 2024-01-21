صورة قادة النصر 'سليماني و المهندس' على السفينة الإسرائيلية! + فيديو

العالم - اليمن

كتبت الكاتبة اليمنية أمة الملك الخاشب مقالا قالت فيه: "بعد فشل العدوان الامريكي البريطاني على اليمن وعدم حصوله على تأييد دولي فأغلب الدول خرجت لتصرح أن ما يحدث في البحر الاحمر مرتبط بما يحدث في غزة، كما هو واضح لكل العالم.

وأوضحت "قامت أمريكا بتهديد اليمنيين وارسلت مدمرات للبحر الأحمر وفشلت في حماية السفن الصهيونية، فالتجأت للفبركة بعدة ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة فخرجت قياداتنا وشخصياتنا الإعلامية لتتحدى العالم.. هل هناك أي سفينة غير متجهة لكيان العدو تلقت أي تهديد؟؟؟ فبهتوا وصمتوا".

وواصلت الكاتبة في المقال "أيضا أمرت أمريكا بعض الدول الخاضعة لها لتعليق حركة سفنها في البحر الاحمر بحجة خطورة التنقل في البحر الاحمر مثلما فعلت مع اليابان، وأيضا فشلت هذه الحركة، مسرحيات هوليودية قدمتها.. أنها أمسكت أسلحة إيرانية في سفينة وحاولت تصوير أنها بطلة عظيمة وذلك محاولة لصنع انجازات وهمية إعلامية ولم تجن شئا ولم يعرها العالم اي اهتمام".

وأضافت "قصفت أمريكا وضربت اليمن وأعلنت أنها حققت كل أهدافها في إضعاف قوة من تسميهم "الحوثيين"، وبعدها بيومين تم استهداف بوارجها والاعلان عن ذلك من قبل القوات اليمنية دون خوف ودون لف ودوران وكذلك ‏يبدو وأضحا أن ‎أمريكا لا تعرف أن الموقف مع فلسطين هو "موقف كل الشعب اليمني وأن قضية فلسطين وحدت كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم وأنها فعلا تثبت أنها غبية ومتخبطة، فتوقيت اختيار تصنيفها لليمنيين بأنهم إرهابيين توقيت غبي جدا فاليمانيون أصبحوا محط أنظار كل العالم إعجابا وفخرا".

يبدو فعلا أن الأمريكيين لا يستمعون لنصائح مراكز الدراسات والابحاث التابعة لهم "كما قالها السيد حسن نصر الله"، والذين يؤكدون لهم بأن كل اليمنيين الذين يخرجون للساحات هم أنصار الله وبأن الشعوب العربية تخرج تهتف باسم أنصار الله.أمريكا شاخت وتصنيفها سينعكس عليها ولن يقبله أحد لأنها في حالة حرب علنية مع اليمن.

وأكدت الكاتبة في مقالها "نحن اليمانيين لم نخف من الطائرات والبوارج ولا المدمرات ولا الحروب فكيف سنخاف من تصنيف امريكي جاء في توقيت غبي يدل على التخبط والفشل في وقت فيه التفاف شعبي وعالمي على اليمنيين لمواقفهم المشرفة وفي وقت توحد فيه كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم على نصرة فلسطين".