مجموعة العمل المالي توافق على شطب اسم إيران من التوصية رقم 7

العالم - ايران

فبعد إرسال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني السيد احسان خاندوزي، رسالة احتجاج إلى رئيس مجموعة العمل المالي (FATF) ومتابعة مركز المعلومات المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشطب اسم إيران من التوصية رقم 7 ومعايير هذه المجموعة، اعلن مارشال بيلينغسلي رئيس فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية، في كتاب رسمي قبوله طلب ايران مضيفا بانه أعلن عن التعديلات والتغييرات في المعايير المتعلقة بالقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة إلى جميع الدول الأعضاء والشبكة العالمية لمكافحة غسيل الأموال.

وتكشف هذه الخطوة عن توجه الحكومة الشعبية ومجلس مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتاكيد على استيفاء حقوق الشعب الإيراني من مجموعة العمل المالي الخاصة.

وفي وقت سابق كان وزير الاقتصاد الايراني السيد احسان خاندوزي، قد بعث برسالة احتجاج إلى مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، لشطب اسم جمهورية إيران الإسلامية من التوصية رقم 7 والوثائق الأخرى ذات الصلة لهذه المجموعة بالقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يشار الى ان التوصية رقم 7 الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تعنى بالعقوبات المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تطلب من الدول تنفيذ التدابير المعلنة مثل مصادرة أموال وأصول الأشخاص المعينين دون تأخير بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.