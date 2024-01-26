الإحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره على مدينة القدس والبلدة القديمة

العالم – خاص بالعالم

كل شيئ مغلق وفارغ شوارع مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة محاصرة منذ أكثر من ثلاث شهور ويشتدد الحصار عليها يوما بعد يوم بفعل أجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي حولت المدينة الى ثكنة عسكرية.



وقال محمود جعابيص وهو مسعف طبي:" الطواقم الطبية يمنع عليها ان تصل لتسعف المصابين، كما ان الصحفيين يمنعون من الوصول للمناطق التي فيها المواجهات".



مئات من أفراد الشرطة وعناصر جيش الاحتلال ينتشرون بالمدينة بحواجزهم العسكرية والتي هدفها الرئيس منع وصول المصلين والمرابطين للمسجد الاقصى المبارك ومنعهم حتى من أفتراش الارض لأداء الصلاة واعتقالهم.



وقال محمد ابو الحمص وهو ناشط مقدسي:" يمنع بالمقابل الفلسطيني المسلم حتى لو كان مسيحيا ان يدخل المسجد الاقصى المبارك لانه عربي".



ورغم كل تلك المضايقات تبقى محاولات المقدسيين للوصول والدخول للمسجد الاقصى المبارك هو الشيئ الوحيد الذي يصرون علية لكسر الحصار.

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