الصهيونية تضع الليبرالية الغربية في مأزق

العالم – نوافذ

فالليبرالية الغربية كانت تقدم الكيان على انه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، وانه يتبنى قيما غربية تجعله منارة السياسة التقدمية.

لحظة..ما الذي رآه العالم في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مجازر مهولة ضد الانسانية قتلا عشوائيا بلا رادع، دهما وقصفا وتدميرا للمستشفيات والمراكز الصحية، قتل للخدج والاطفال بوحشية لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها، تدميرا للمساجد والكنائس على رؤوس من فيها، قتلا للصحفيين في استهدافات ممنهجة ما يراه العالم إبادة جماعية لشعب جريمته تشبثه بالارض وتعلقه بها، هل هذا الكيان هو واحة للديمقراطية والقيم الغربية ثم اين هي اليوم في دول، دول من تتشدق بها دول الغرب ومجتمعاته، في دول الغرب حرية التعبير تنتهي عند انتقاد كيان الاحتلال الصهيوني، لكن طوفان الاقصى أحدث صدمة لدى مجتمعات هذا الغرب، حراك شعبي وتظاهرات عارمة وهتافات منددة بحكومات بلادهم لغض طرفها عما يرتكبه الكيان من جرائم حرب وإبادة جماعية، طوفان الاقصى، عرّ الليبرالية الغربية، وكشف النفاق فيما تدعيه من قيم ووضع ليبراليتها في مأزق الخروج منه.

وفيما يتعلق بالليبرالية الغربية التي كانت دائما تقدم هذا الكيان الاسرائيلي على انه هذا الكيان في منطقه فيها الكثير من الدكتاتوريات، ومن انعدام الحرية ولكن هذا الكيان فيه من الحرية ومن القيم الغربية او من التزامه بالقيم الغربية، ما يؤهله لان يكون دولة تقدمية اكد الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدولية في جامعه قناه السويس والنائب السابق في البرلمان المصري انه عندما يتفاخر به على أنه نموذج غربي وامتداد غربي للسكسونية في المنطقة العربية والكيان الصهيوني، فهذا في الاصل يعتبر فكرة تسويقية لوضع دولة في مكان مليء بالديكتاتوريات والنظم الاستبداديه والقائمة على فكره تداول السلطة وعلى وجود انتخابات وعدم حريات.

ولفت زهران إلى أنهم كانوا يريدون ان يتخذوا من هذا المكان في فلسطين تحت غطاءات مختلفة نموذجا لهم وامتدادا لهم فهذه الدويليه القائمة على فكرة العصابات منتقين من بلاد، فهم كالمغول وكالتتار الذي يقوم بالهجوم دون تمييز بين ثقافة او أخرى ودون ان يميزوا بين البشر والحيوانات، فهذا المشروع هو مشروع استعماري استيطاني في قلب المنطقة العربية من جانب الغرب ابتداء من وعد بلفور والقرن التاسع عشر حتى تنفيذ مشروع فيه قفزة الى المستقبل.

ضيوف الحلقة:

-د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة قناة السويس والنائب السابق في البرلمان المصري.



- الصحفي والباحث السياسي غسان جواد من بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...