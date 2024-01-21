موعد إصدار حكم من العدل الدولية ضد الإحتلال

العالم - افريقيا

وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن الكيان الإسرائيلي يكثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنه يخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال المرافعة في 29 ديسمبر الماضي، أشار الفريق إلى أن أفعال الإحتلال في حربه على غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

ويواجه كيان الاحتلال قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب جرائمها في قطاع غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية.

وللشهر الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى استشهاد 24 ألفا و 927 شهيدا و 62 ألفا و 388 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.