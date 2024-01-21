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فيديو خاص: غارة اسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان، من كان فيها؟!

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

استمرت جرائم واعتداءات الاحتلال على القرى والمناطق الحدودية في جنوب لبنان، فيما ردت المقاومة علي الاحتلال باستهداف المزيد من ثكناته العسكرية وتجمعات جنوده، موقعة فيها اصابات محققة ومباشرة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا في جنوب لبنان: قبل قليل كان هناك اعتداء آخر على سيارة في كفرة قضاء سور بالقرب من حاجز للجيش اللبناني بصواريخ اطلقتها مسيرة عليها، والمعلومات الاولية تشير الى وقوع 5 اصابات غير محددة وتم نقلها الى مستشفيات المنطقة.

وتابع: لم تصدر حتى الان المقاومة اي بيان او معلومات حول هذه الاعتداء.

واضاف: قبل ذلك كانت هناك سلسلة غارات للطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة العديسة ومركبا وبلدة طلوسة، فيما طالت قذائف المدفعية السهل الممتد من سهل الخيام الى مرجعيون، واطراف القرى المحاذية مع فلسطين المحتلة خاصة كفركلا والعديسة حولا.

هذا وقامت المقاومة الاسلامية في لبنان بعملية استهدفت فيها ثكنة برانيتا التي تضم العديد من كتائب جيش الاحتلال خاصة الفرقة 91 التي تتمركز في الشمال الفلسطيني واصابت اهدافها بدقة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو .....

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