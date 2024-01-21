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إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في إيران

إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في إيران
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران العميد إيرج كاكاوند إلقاء القبض على رئيس أكبر عصابة لتهريب المخدرات في البلاد والذي يدعى عبدالهادي براهوئي وضبط الأموال العائدة إليه.

العالمإيران

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد قال العميد كاكاوند إن براهوئي كان يرأس عصابة لتهريب المخدرات من خارج حدود إيران نحو الداخل، وإنه استخدم عددا من العناوين والأسماء الوهمية للتغطية على نشاطه، وإنه كان يدير عمليات التهريب عبر الأراضي والمناطق الصحراوية ويقوم بدعم نشاط عصابات التهريب الأخرى، كما أن هناك شبكات وفرت الدعم والإسناد له.

وأوضح العميد كاكاوند أن عناصر هذه العصابة أيضا قد أوقفوا وعددهم 37 شخصا وأن إيقافهم جرى عبر تنفيذ 18 مرحلة من العمليات الأمنية تم خلالها ضبط 13 طنا من أنواع المخدرات و32 مركبة.

وأكد العميد كاكاوند أن المدعو براهوئي كان على علاقة مع أشخاص في خارج إيران وأن اعتقاله تم في محافظة سيستان وبلوشستان.

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