الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سفيرة باكستان السابقة في إيران:

العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان مزعجة للأعداء

العلاقات الجيدة بين إيران وباكستان مزعجة للأعداء
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

أشارت سفيرة باكستان السابقة في إيران سيده رفعت مسعود إلى أن العلاقات الجيدة بين الجانبين إيران وباكستان مزعجة للأعداء، وشددت على ضرورة تحسين العلاقات بين طهران وإسلام آباد في مختلف المجالات.

العالمإيران

وعقب الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران وإسلام آباد وعودتها إلى طبيعتها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، عن اتفاق مع إيران لخفض التوتر في العلاقات الثنائية.

وأعلنت هذه الوزارة أن طهران وإسلام آباد توصلتا إلى اتفاق بشأن خفض التوتر الثنائي، وأعلنت باكستان وإيران أنهما اتفقتا على زيادة التعاون والتنسيق في الحرب ضد الإرهاب.

وقالت سيده رفعت مسعود في حديث لوكالة مهر للأنباء: لقد حزنت كثيرا للأحداث الأخيرة التي وقعت بين البلدين الإسلاميين إيران وباكستان، لأننا لا نعتبر إيران دولة صديقة فحسب، بل شقيقة لنا أيضا.. والحمد لله تحسن الوضع، وقريبا سيستأنف سفراء البلدين نشاطهم.

وأضافت: هناك مشكلة الإرهاب في المنطقة وحدود البلدين متورطة بالإرهابيين.. عندما كنت حاضرة كسفيرة لباكستان في إيران، تحدث إلينا مسؤولون في الجمهورية الإسلامية عن جماعة جيش العدل الإرهابية.

وقالت سفيرة باكستان السابقة في إيران: كانت لدينا علاقات جيدة للغاية وعندما سمعنا عن وجود إرهابيين على حدودنا قدمنا معلومات إلى إيران.

وتابعت القول إن الأنشطة التجارية بين إيران وباكستان توسعت في الآونة الأخيرة، وكان فتح الحدود التجارية بين البلدين أمرا مفرحا للغاية لسكان الحدود من الجانبين.

وذكرت سيده رفعت مسعود: أن العلاقات الطيبة بين إيران وباكستان مزعجة للغاية لأعداء البلدين.. إنهم لا يريدون أن يكون هذان البلدان صديقين.. العدو يريد أن تكون إيران وباكستان متورطتين بالإرهابيين في الحدود.

واعتبرت أميركا وإسرائيل السبب الرئيسي لانعدام الأمن وأضافت: أعلنت إيران أن تصرفات هذه الدولة لم تكن ضد شعب باكستان أو جيشها.. فالعدو الذي أراد أن يعادينا كان يبحث عن مزيد من التوتر بين هذين البلدين الإسلاميين.

وفي النهاية قالت سفيرة باكستان السابقة: الحمد لله الوضع تحسن الآن ويجب أن نحاول إعادة علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل هذه الأحداث.. ومن الضروري توسيع التجارة بين البلدين وزيادة التعاون السياسي والعسكري.. أنا سعيدة جدا لأن العلاقات بين إيران وباكستان تحسنت في أقصر وقت ممكن وآمل أن تتوسع هذه العلاقات أكثر.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية إيران وباكستان يتباحثان حول مكافحة الارهاب

الرئيس الباكستاني يدعو الى اعتماد الدبلوماسية والحوار بين طهران واسلام اباد

امير عبداللهيان يطمئن نظيره الباكستاني والأخير يرد..

باكستان تعلن انتهاء التصعيد مع ايران!