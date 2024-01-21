تمثال لميركل "عارية" يثير جدلا واسعا في ألمانيا

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وبدا التمثال للمارة، حيث يصور امرأة جالسة بدون ملابس على حاوية.

قام السكان المحليون بتسمية الشخصية في التمثال باسم "ميركل" بسبب الشبه الواضح، وأكدوا على أنهم ليس لديهم أدنى شك في أن المرأة في التمثال هي مستوحاة من أنغيلا ميركل.

من ناحية أخرى، أعرب بعض السكان عن استيائهم من هذا الفعل، معتبرين وضع التمثال أمام مسرح يتلقى تمويلا حكوميا مسيئا.

كما اعتبر ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في هامبورغ أن وضع التمثال يمثل إهانة ويزيد من خيبة الأمل العامة في السياسة.

وميركل، سياسية ألمانية شغلت منصب المستشارة الألمانية منذ 2005 وحتى 2021، وكانت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) مدة 18 سنة حتى 2018.