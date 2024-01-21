قاليباف: إيران تحتفظ بحقها الشرعي في الرد المتبادل على الاغتيالات

العالم – إيران

وأعرب قاليباف اليوم الأحد في الجلسة العلنية للمجلس، عن تعازيه بمناسبة قدوم ذكرى "حادثة بلاسكو" واستشهاد كوكبة من رجال الإطفاء الشجعان في هذه الحادثة المفجعة، مشيراً إلى أنّ شهداء بلاسكو مثل شهداء الحرب الصدامية ضد إيران، حيث أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ حياة الناس، مثمناَ الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد.

كما أعرب عن تهانيه وتعازيه بمناسبة استشهاد عدد من مستشاري حرس الثورة الإسلامية الشجعان والمجاهدين في سوريا وتقدم بالمواساة بهذه المناسبة إلى قائد الثورة الإسلامية والقوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية وأسر هؤلاء الشهداء.

وأكد قاليباف قائلاً: "في الواقع إنّ الهزائم المتتالية للكيان الصهيوني على أرض المعركة وانسحابه من كل الادعاءات الفارغة التي أطلقها حول العمليات العسكرية في غزة وعن حماس، دفعته نحو الإرهاب، وهي عادة هذا الكيان المستمرة، إنهم يريدون استعادة كرامتهم المفقودة في قطاع غزة وتعويض الفشل الذي لا يمكن إصلاحه في عملية 7 أكتوبر من خلال الإرهاب، ومع ذلك لا يمكن أن تكون هذه الاغتيالات أبدًا غطاءًا للهزائم المتكررة التي تعرض لها الكيان الصهيوني."

وتابع: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع أنصار المقاومة الإسلامية يعترفون بحق الرد بالمثل على هذه الهجمات ومن خلال الاستلهام بدوافع مضاعفة، سوف يجعلون الكيان الصهيوني يندم."

وأعرب عن تهانيه للشعب الإيراني بمناسبة الإطلاق الناجح لحامل الأقمار الصناعية قائم 100، مشيراً إلى أنّه ومن خلال هذا الإجراء، تم اتخاذ خطوة كبيرة في تطوير صناعة الفضاء في البلاد، حيث أنّه ولأول مرة تمكن حامل الأقمار الصناعية الإيراني الذي يعمل بالوقود الصلب من إطلاق قمر صناعي ووضعه في مدار طوله 750 كيلومترا، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني سوف يشهد على فوائد هذه التطورات والإنجازات بشكل ملموس في المستقبل القريب.