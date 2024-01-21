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إقتراح بإنشاء محكمة إيرانية عراقية مشتركة في ملف اغتيال قادة النصر

إقتراح بإنشاء محكمة إيرانية عراقية مشتركة في ملف اغتيال قادة النصر
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس اللجنة الإيرانية الخاصة بالمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، أن إنشاء محكمة مشتركة بين إيران والعراق هو أحد سبل متابعة ملف اغتيال قادة النصر.

العالمإيران

وأكد عباس علي كدخدائي خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي المنعقد لدراسة أبعاد اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في قاعة "شهيد المحراب" في جامعة بغداد، أنه من المؤمل استمرار مثل هذه المؤتمرات بالتعاون بين كافة خبراء القانون الدوليين من أجل إيجاد سبل لإخضاع حكومات كالحكومة الأميركية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، للاستجواب.

وقدم كدخدائي شرحا عن سير متابعة هذا الملف في إيران وكذلك السبل القانونية الدولية لطرح شكوى أمام الجهات القانونية الدولية لمتابعة هذه القضية وقدم عدة مقترحات في هذا المجال.

وشارك في هذا المؤتمر أساتذة جامعيون عراقيون وسفراء ومندوبون سياسيون وشخصيات قانونية لبعض الدول كلبنان وسوريا وفلسطين وفنزويلا واليمن وإيران.

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