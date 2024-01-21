'السنوار' كابوس الصهاينة يسرق وعيها دائما!

العالم - فلسطين

وأشارت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى "أن الجيش الإسرائيلي توغل إلى مسافة كبيرة وطويلة نحو عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض، وفعل أكثر بكثير مما تم التخطيط له".

ويوم الثلاثاء الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهابيين، حيث قال المجلس الأوروبي، في بيان له: "الشخص المدرج اليوم هو يحيى السنوار، الزعيم السياسي لحركة"حماس".

وبعد إدراجه، يخضع يحيى السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا فيما قدرت وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت نحو 20 إلى 30% فقط من عناصر حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وتعتقد الولايات المتحدة، بحسب تقارير أمريكية، أن "حماس" لا تزال لديها ما يكفي من الذخائر لمواصلة قتال القوات الإسرائيلية لعدة أشهر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن "أكثر من 9000 من نشطاء "حماس" وأعضاء الجماعات الأخرى قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى حوالي 1000 داخل الكيان الصهيوني في يوم 7 أكتوبر.

وفي عام 2021، قال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي إنه يعتقد أن حركة "حماس" الفلسطينية لديها حوالي 30 ألف مجاهد.

ويرجح الجيش الإسرائيلي أن القتال في قطاع غزة سيستمر على الأرجح طوال عام 2024 بأكمله، إذ يعمل الكيان الإسرائيلي على تجريد "حماس" من قدراتها العسكرية والحكومية، كما أنها تعهدت بمواصلة القتال حتى يتم إطلاق سراح جميع محتجزيهم لدى الحركة الفلسطينية.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف شهيد ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.