غريب آبادي: سيتم نقل السجناء الأفغان المؤهلين إلى بلادهم

العالم – إيران

وتوجه كاظم غريب آبادي، إلى كابول على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك تلبية لدعوة رئيس المحكمة العليا الأفغانية، وأجرى خلال هذه الزيارة لقاءات منفصلة مع الشيخ عبدالكريم حقاني رئيس المحكمة العليا في أفغانستان، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الأفغاني، والنائب العام لأفغانستان ورئيس وأعضاء لجنة نقل المحكومين الأفغان.

وفي هذه اللقاءات ناقش الطرفان تفاهمات على قضايا مختلفة من قبيل نقل السجناء الأفغان المؤهلين إلى سجون بلادهم وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين لاسترداد المدانين والمحكومين، وتسريع إجراءات متابعة طلبات تسليم المجرمين، ونقل الخبرات في مجال إدارة السجون إلى الجانب الأفغاني، فضلا عن تشكيل لجنة قضائية مشتركة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب.

وتقرر في هذه المباحثات تهيئة الأسباب والظروف اللازمة لنقل عدد قليل من السجناء الإيرانيين بشكل فوري إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.