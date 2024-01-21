مدمرة "ألوند" لسلاح البحر الإيراني تهب لنجدة زورق في بحر عمان

العالم – إيران

وفقد هذا الزورق في حدود المحيط الهندي قبل أكثر من 20 يوما بسبب خلل فني وقلة الوقود، وأدى حضور المدمرة في الوقت المناسب الى انقاذ حياة بقية من كان فيه حيث توفي أحدهم بسبب دوار البحر، فيما بادرت "ألوند" الى اصلاح الخلل الفني وتزويدها بالوقود، وتم قيادتها الى السواحل الإيرانية.

وأكد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني الإدميرال "شهرام إيراني" بخصوص عمليات انقاذ الزورق المذكور، أن هذه العمليات تمت في مكان يشهد حضورا غير مبرر لسفن حربية في المنطقة امتنعت عن تقديم المساعدة لهذا الزورق الذي استنجد وطلب المساعدة.

وتابع المسؤول قائلا: خلافا لتجاهل السفن الحربية، غير المبرر وجودها في المنطقة، لطلب المساعدة من الزوارق الإيرانية، الا أن سلاح البحر في الجيش يؤدي مهمته الانسانية لمن يطلب المساعدة وفق القوانين الدولية في البحار.