أم فلسطينية 'صخرة صمود' أمام الإحتلال + فيديو

العالم - فلسطين

وبالرغم من القصف العنيف وإلقاء القنابل الفسفورية والعنقودية على أحياء قطاع غزة وتحويل منازل المواطنين إلى أطلال؛ إلا أن الفلسطينيين أثبتوا مدى وعيهم الكبير وتمسكهم بأرضهم، حيث كان الثبات الفلسطيني الصخرة الصماء التي تحطمت عليها كـل مؤامرات الصهاينة إلى جانب الثبات الأُسطوري للمقاومة الفلسطينية في مواجهتها للعدو الإسرائيلي وإلحاقها الخسائر الكبير في عدته وعتاده.

وساهم التواطؤ المهين للحكام العرب وانقيادهم وراء هذه المخططات في تشجيع العدو الصهيوني في الاستمرار في سلوكه المتوحش وتدمير غزة بكل ما أوتي من قوة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية والصهيونية إلى تهجير سكان غزة إلى صحراء سيناء المصرية وبناء مستوطنات جديدة هناك مقابل وعود لمصر للقبول بذلك من بينها رفع الدين عن النظام المصري والمساعدة الاقتصادية.

وتبقى وستبقى خطة التهجير حلما غير محقق تقود الإحتلال وأهله نحو هاوية يُدفن في قعرها دزن أي مفرّ.