فيديو خاص: اجواء متوترة في الخليل، تابعوا التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل: تم اعتقال 3 مواطنين بينهم شقيقان، واطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز واحتجاز 30 مواطنا والتحقيق معهم ميدانيا.

واشار الى ان قوات اسرائيلية كبيرة اقتحمت اليوم مدينة الخليل وقامت بإغلاق المداخل الرئيسية وهدم وتفجير منازل عوائل الشهيدين القواسمة عبد القادر ونصر الله الذين شاركا في عملية ضد الاحتلال في منطقة الانفاق في بيت لحم قبل شهرين ادت الى مقتل احد جنود الاحتلال واصابة 7 آخرين بجراح خطرة.

وتابع مراسلنا ان الدمار كان كبيرا في مدينة الخليل والتفجير والهدم تم بعد ساعات من اغلاق المنطقة واعلانها منطقة عسكرية من قبل الاحتلال.

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