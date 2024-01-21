الصادرات الإيرانية لباكستان تلامس المليار دولار في 2023

العالم – إيران

واستدركت الوزارة في بيانات اليوم الأحد، أن باكستان كانت قد استوردت سلعاً من إيران بقيمة 834 مليون دولار في عام 2022.

بالمقابل أشارت إلى أن صادرات باكستان الرسمية إلى إيران في سنة 2023 بلغت 155 ألف دولار صعوداً عن أكثر من 21 الف دولار في 2022.

يأتي ذلك بالوقت الذي انخفضت الصادرات الباكستانية من مستوى 200 مليون دولار في الأعوام الماضية الى مستويات الصفر في سنة 2020.

في المقابل فإن صادرات إيران للبلد الجار شهدت نمواً مضطرداً، بحيث تضاعفت في عهد الحكومة الإيرانية الحالية من 372 مليون دولار في عام 2020 إلى 944 مليون دولار في سنة 2023.

ورغم التوترات الأخيرة، إلا أن العلاقات بين البلدين متماسكة، وهو ما تؤكده تصريحات المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين.

وقبل يومين قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إن "باكستان تحظى بأهميةٍ عالية في سياسة إيران الخارجية"، داعياً إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانٍ، أن الوزير جليل جيلاني تحدث مع وزير خارجية إيران، معرباً عن استعداد باكستان للعمل مع إيران في كافة القضايا "على أساس روح الثقة والتعاون المتبادلين".

كما أكدت السفارة الباكستانية في طهران أن "باكستان تقف دائماً إلى جانب إيران، وفي كل الظروف الصعبة".