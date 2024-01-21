بالفيديو: صحفي فلسطيني يكشف تفاصيل مقترح اميركي لحماس واسرائيل

العالم - خاص بالعالم

وفي هذا الصدد قال مراسل قناة العالم في رام الله ان القسام من خلال هذه الرسالة ضربت عصفورين بحجر، انها ضربت نتانياهو في العمق وفضحت كذبه فيما يتعلق بوعوده واهدافه الثلاثة وهي اعادة الاسرى واعطت شرعية للاسرائيليين الذين بدأوا من الليلة باعتصام مفتوح على ابواب منزل نتانياهو للمطالبة بالافراج عن الاسرى.

واضاف: هذا وذكرت وول ستريت جورنال ان مقترحا اميركيا تم عرضه على حماس واسرائيل يتم بموجبه مفاوضات لثلاثة اشهر على ثلاث مراحل تنتهي بالافراج عن الاسرى الاسرائيليين بالكامل مقابل الافراج عن كامل الاسرى الفلسطينيين وتشكيل صندوق دولي لاعادة اعمار قطاع غزة.

وتابع: كما نشر الصحفي الاسرائيلي عميد سيغال رسالة مطولة موقعة من 130 ضابط احتياط في قطاع غزة ومضمونها انه لا يجب السماح بعودة سكان شمال قطاع غزة وخاصة مدينة غزة طالما لم تفرج حماس عن الاسرى الاسرائيليين.