رئيسي: ممارسات الاحتلال الإرهابية تهدف إلى حرف الرأي العام عن جرائمه الغاشمة

العالم - إيران

وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تراسه عصر اليوم الاحد، قال رئيسي: إن الصهاينة يعمدون إلى تنفيذ هذه الجرائم زعما بأنهم قادرون على تضليل الرأي العام بشأن المجازر الغاشمة التي يقترفونها في غزة، لكنهم سيمنون بالهزيمة في تحقيق ذلك أيضا.

وهنأ رئيس الجمهورية وعزّى لمناسبة ارتقاء الشهداء الخمسة من المستشارين الايرانيين في سوريا؛ مؤكدا أن الهدف من القيام بهكذا عمل إجرامي وإرهابي من قبل الكيان الصهيوني، يعود إلى افلاس وهزائم الكيان المزيف لتمرير مآربه.

وعلى صعيد آخر، نوّه رئيس الجمهورية بعملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي الإيراني "ثريا"، ووضعه على مدار 750 كلم من سطح الأرض وتلقي أول إشارة منه؛ وفيما أشاد بجهود جميع المنتسبين إلى الصناعات الجوية في إيران، وصف هذا الإنجاز الكبير بأنه يبعث على الفخر والاعتزاز وينبئ بتسارع وتيرة التقدم في قطاع الصناعات الفضائية في البلاد.