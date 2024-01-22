انصارالله: الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بإيقاف جميع السفن ومنعها من التوجه إليهما عبر البحر الأحمر

العالم-اليمن

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي تعليقا على صورة توضيحية من الأقمار الاصطناعية: "الأمريكي والبريطاني هما من يقوم بإيقاف جميع السفن ومنعها من الإبحار إلى وجهاتهما".

وأضاف الحوثي أن البحرية اليمنية لديها قواعد تتعامل بها مع السفينة الممنوع عليها الإبحار في المنطقة، موضحا الفكرة بالقول: "يتم إبلاغها..المناداة عليها..إرسال رسائل نيرانية تحذيرية قبل أي عملية تتبناها ضدها".

وأردف الحوثي: "ندعو حارس التدمير الأمريكي البريطاني إلى السماح بالمرور وعدم حجز السفن، لما في ذلك من إضرار بالاقتصاد العالمي وتدمير لسلسلة الإمدادات التجارية وبدون أي تبرير أو تحذير لهذه السفن التي يقوم بمنعها"، مستطردا: "هذه فضيحة أخرى..يحاولون من خلال القرصنة على السفن الوصول بالعالم ليقول طفح الكيل".

ويوم أمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تدمير صاروخ مضاد للسفن أعدته حركة "أنصار الله" للإطلاق باتجاه خليج عدن.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب صهيونية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن بالبحر الأحمر إذا كانت تملكها أو تشغلها شركات صهيونية أو تنقل بضائع من وإلى فلسطين المحتلة.