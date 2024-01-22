استطلاع: ترامب يتقدم على منافسيه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير

العالم-الامریکیتان

وقبل يومين من الانتخابات، التي سيحدد فيها الجمهوريون من يريدون رؤيته كمرشح للحزب لمنصب الرئيس الأمريكي، يظهر الاستطلاع أن 50% من الناخبين مستعدون للتصويت لصالح ترامب، و39% مستعدون للتصويت لممثلة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة والحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية نيكي هيلي.

وكانت نيو هامبشاير هي الولاية التمهيدية الوحيدة التي أظهرت استطلاعات الرأي فيها باستمرار افتقار ترامب لدعم الأغلبية واستعداد الناخبين الأكبر للتصويت لمنافسيه. لكن الاستطلاع الأخير أظهر أن شعبية ترامب تفوق شعبية منافسيه.

وأظهر الاستطلاع أن التصويت بيّن أن الناخبين غير الحزبيين يؤيدون هيلي بنسبة بلغت 58%، وترامب بنسبة 30% فقط. في الوقت نفسه، من بين الجمهوريين المسجلين، 67% مستعدون للتصويت لصالح ترامب، و23% فقط على استعداد للتصويت لصالح هيلي.

أجرى الاستطلاع مركز أبحاث جامعة نيو هامبشاير في الفترة من 16 إلى 19 يناير على 2348 شخصا، ويبلغ هامش الخطأ فيه زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.