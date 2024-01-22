أهالي الأسرى الصهاينة يواصلون الضغط على نتنياهو لدفعه نحو صفقة تبادل

العالم-الاحتلال

وبدأ أهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اعتصاما أمام مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة؛ للضغط على الحكومة اليمينية المتطرفة لدفعها نحو صفقة تبادل أسرى جديدة مع المقاومة الفلسطينية

ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الأسرى، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عنهم، حسب وكالة الأناضول.



ويأتي الاعتصام ضمن الضغوطات التي تمارسها عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو المتطرفة؛ بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وسبق لفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن بثت مقاطع مصورة لأسرى قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.



كما أنها بثت أكثر من تسجيل مصور لأسرى إسرائيليين ينتقدون نتنياهو، ويطالبون بوقف العدوان على غزة، وإعادتهم إلى ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.