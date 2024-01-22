شاهد/نتنياهو وبايدن وسوناك على طاولة طعام واحدة والطبق الأكل'الحلال'!!

العالم- فلسطين

ونشر موران رسما كاريكاتوريا يظهر فيه نتنياهو جالسا على مائدة مليئة بأشلاء الأطفال والرضع، فيما يقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بجواره بزي نادل وهو يسكب الدماء عوضا عن الشراب.



كما يظهر رئيس وزراء الحكومة البريطاني ريشي سوناك وهو يحمل لنتنياهو طبقا مغطى، تظهر يد طفل متدلية منه في الهواء، في حين تعلو العمل الفني عبارة "كوشير"، وهي كلمة عبرية تعني الأكل "الحلال".



واتهم أنصار كيان الاحتلال الصهيوني، موران بـ "معاداة السامية"، مطالبين إياه بالاعتذار وحذف الرسم الكاريكاتوري.



من جهته، أعرب موران عن استيائه من الاتهامات الموجهة له، بسبب انتقاده رئيس وزراء الاحتلال وحليفيه في واشنطن ولندن.



وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد هاجمت الرجل (نتنياهو) الذي ينتقص حقوق الشعب اليهودي ويخضعهم لتجارب طبية خطيرة، بينما ينفذ سياسات الأوراق من فضلك، والناس يعتقدون أنني معاد للسامية".

وأضاف: بالمناسبة، بالنسبة لي، لا يوجد يهود في هذا الرسم الكاريكاتوري.

وتابع: "إذا كنت تعتقد أن الرجل (نتنياهو) الذي في المنتصف هو يهودي، فليس لديك أي فهم للعقيدة اليهودية. أو أي إيمان. أو الأخلاق الأساسية".



ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 25 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ62 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.