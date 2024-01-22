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جريمة اسرائيلية بحق الاموات..

بالفيديو.. تحقيق جديد يكشف عدد المقابر التي دمرها الاحتلال في غزة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

حتى الأموات لم يسلموا من جرائم الاحتلال في قطاع غزة.. فبعد أن قتلهم وجزر بهم من السماء، عاد الى الارض لينكل بقبورهم ويسرق أجسادهم.

العالم _ خاص بالعالم

تحقيق جديد أجرته هذه المرة شبكة 'سي إن إن' سلط الضوء على هذه الجرائم البشعة للاحتلال، واكدت أنه قام بتدمير ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة، داعمة تحقيقها بصور من الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو التي توثق ذلك.

التدمير المتعمد للمواقع الدينية والمقابر وتحويلها إلى أهداف عسكرية، قال فيه خبراء القانون أنه يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدين أن يرقى إلى مستوى 'جريمة'.

وأمام هذه البراهين لم يستطع جيش الاحتلال انكار وحشيته، ليتذرع بأن نبش القبور في غزة وانتشال الجثث تم لمعرفة ما إذا كان أسراه الذين أُعلن عن موتهم قد دفنوا في هذه المقابر.

وتبقى هذه المقابر المدمرة شاهد عيان على وحشية الاحتلال والأمثلة عليها كثيرة للغاية، ولعل ابرزها مقبرة خان يونس، والمقبرة التونسية في حي الشجاعية، ومقبرة في بيت حانون.

وفي مقبرة التفاح شرق غزة فقط، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال نبش 1100 قبر وسرق 150 جثة، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر'.

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