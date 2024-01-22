کنعانی : 42 قنبلة تسقط على غزة كل ساعة

العالم - ایران

واضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، منذ السابع من اكتوبر اصيب أكثر من 62 ألف شخص في غزة، بينهم أكثر من 6000 امرأة وأكثر من 8660 طفلا.

التزامنا بأمن وسيادة العراق وسلامته الإقليمية هو التزام مثبت بالكامل

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار كنعاني الى ان تحرك ايران في أربيل لا يتعارض مع سيادة العراق ووحدة أراضيه بل كان عقابا للمعتدين على امن ايران وقال : إن التزامنا بأمن العراق وسيادة العراق وسلامته الإقليمية هو التزام مثبت بالكامل ولا يحتاج إلى التحقق.

وتابع قائلا : إيران أكبر مدافع عن سيادة العراق الوطنية واستقراره وأمنه وداعم لوحدة أراضي هذه البلاد. موضحا، لقد أثبتنا التزامنا بالسيادة الوطنية والإقليمية للعراق خلال سنوات عديدة.

وأوضح أن الإجراء الذي قامت به إيران ضد المقر الأمني للكيان الصهيوني في أربيل یأتي في اطار التعامل مع منتهكي الأمن القومي الإيراني ولم يكن إجراءً ضد العراق وأمنه وسيادته.

وأضاف: قد وجهت إيران مرارا وتكرارا التحذيرات اللازمة للسلطات العراقية واعلنت أن ضمان الأمن القومي الإيراني هو خطنا الأحمر.

وصرح أن تجمع بعض الجماعات الإرهابية للعمل ضد الأمن القومي الإيراني في منطقة شمال العراق أمر غير مقبول و نحن نصر دائما على توفیر أمن العراق حكومة وشعبا والتنسيق والتعاون مع جيش هذا البلد لضمان أمن هذا البلد.

وتابع قائلا : نؤكد على التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين لضمان الأمن القومي لإيران والعراق.

محاربة الجماعات الإرهابية من الأجندات المشتركة لإيران وباكستان

وفيما يتعلق بالهجوم العسكري الإيراني الأخير ضد جماعة إرهابية في باكستان، قال: تم تنفیذ الهجوم على القواعد الإرهابية لجيش الظلم في منطقة الجبل الأخضر في باكستان، لمواجهة الإرهابيين الذين كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات وكانوا مستعدين للاعتداء علی حدود إيران وقواعد بلادنا وربما مواطنينا.

العلاقات بين إيران وباكستان قویة

وأكد أن محاربة الجماعات الإرهابية وضمان أمن الحدود من الأجندات المشتركة للقوات العسكرية والأمنية في إيران وباكستان و إن العلاقات بين إيران وباكستان رصینة وقویة، واتخاذ إجراءات ضد جماعة إرهابية لها سجلات عديدة في العمليات الإرهابية يدل علی اهتمامنا بالأمن القومي.

یتبع..