شاهد/ طائرة 'اسرائيلية' في قبضة القسام

العالم- فلسطین

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات المقاومة الفلسطينية، بإسقاط الطائرات الإسرائيلية بدون طيار وإحباط عملياتها التجسسية.

فنشرت "كتائب القسام" مشاهد لطائرة "Skylark" تم استيلاء عليها أثناء مهمة استخبارية لها شرق منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، امس الاحد مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع درون "EVO Max 4T"، سيطرت عليها السرايا وسط قطاع غزة.

وصباح الأحد، أعلنت "سرايا القدس" أنها "سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 108 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و 293 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء الأحد: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 25.105 شهداء و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.