المستقبل السياسي للرئيس الاميركي علی المحك، والسبب..

على نحو متزايد، تتوسع دائرة الخطر حول مستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن السياسي وإعادة انتخابه، وتحتد وتكثر الانتقادات التي توجه اليه، والسبب دعمه الكبير للعدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وتلطخ يديه بالدم الفلسطيني من خلال مده كيان الاحتلال بأسلحة متطورة لقصف المدارس والمستشفيات وقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين.

صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية نشرت تقريراً أوضحت فيه أن الدعم العسكري والدبلوماسي الهائل الذي قدمه بايدن للكيان يضعه في موقف حسّاس محلياً ودولياً، معتبرة أنه مع دخول الحرب على غزة شهرها الرابع ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى رقم مذهل تستمر التكلفة السياسية لهذا الدعم غير المشروط بالنسبة لبايدن.

وفيما أشارت الصحيفة الى تزايد عزلة الولايات المتحدة والى مواجهة بايدن وإدارته صعوبة في إخفاء إحباطهم من حكومة بنيامين نتنياهو، أكدت الصحيفة مواجهة بايدن انتقادات داخل حزبه مع دخوله حملة انتخابية صعبة للفوز بولاية ثانية مشيرة الى تقديم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قراراً هذا الأسبوع يطالب بأن تكون المساعدات الأميركية لكيان الاحتلال، مصحوبة بشروط. هذا فضلا عن ضغط مظاهرات الناشطين الداعيم لفلسطين والتي وصلت إلى داخل الحزب الديمقراطي واكتسب لأول مرة زخما في واشنطن.

وما يصعب من موقف بايدن هو انسحاب رون ديسانتيس حاكم فلوريدا والمنافس الأبرز للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من سباق الجمهوريين لتصبح نيكي هيلي سفيرة أميركا السابقة لدى الأمم المتحدة آخر منافس جمهوري امام ترامب. ما يجعل اعادة انتخاب بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في خطر.