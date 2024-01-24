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الإعلاميون يتخذون من الشارع مقراً لإكمال رسالتهم بفضح جرائم الإحتلال

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

يواصل الإعلاميون في قطاع غزة عملهم حاملين على عاتقهم عبء كشف جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان، غير مبالين بالخطر الكبير المحدق بهم رغم محاولة قوات الاحتلال إلى تغييب وسائل الإعلام قسرا كي لا تنقل للعالم حقيقة ما تمارسه من إبادة جماعية بحق سكان القطاع.

العالمخاص بالعالم

نلتقي بكم في هذا التقرير لنرصد لكم وجها آخر، ربما لا تشاهده عندما تبث إليكم الرسالة عبر وسائل الاعلام.

فكيف يعمل الاعلاميون، وكيف يقضون وقتهم في الشارع،عندما فرض عليهم ان ينزحوا من المحافظات الوسطى ومن الشمال او ان يقوموا بالصمت او بايقاف العمل فقرروا أن يقيموا حتى لو كان في الشارع ليواصلوا عملهم.

فجاؤوا الى جنوب قطاع غزة من المستشفى الكويتي واتخذوا من شارعه مكانا ليكملوا فيه رسالتهم ويكمل فيه عملهم ونحن الان سنتنقل بين عدد من الاعلاميين الذين يعملون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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