غوتيريش: أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع والتكدس

العالم – خاص بالعالم

ما يزيد عن 100 يوم مفجعة وكارثية على المدنيين في غزة؛ خلفت وضعا انسانيا يصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه مروع.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة:"ربع سكان غزة، أي أكثر من نصف مليون شخص، يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، جميع سكان قطاع غزة يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث. انتشار الأمراض يهدد بانهيار النظام الصحي ويتفاقم ذلك مع تكرار انقطاعات شبكة الاتصالات. ما من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وفي هذا السياق أعرب مسؤولو الإغاثة في الأمم المتحدة عن القلق البالغ إزاء وضع المرضى والجرحى العالقين بالمنشآت الطبية، الذين لا يستطيعون مغادرتها أو الوصول إليها لتلقي العلاج.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الأغذية العالمي:"إن خطر المجاعة يتزايد يوما بعد الآخر إذ يحد الصراع من توصيل المساعدات الغذائية المنقذة للحياة".

وفي جانب انساني اخر من تداعيات العدوان الاسرائيلي؛ نزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم ومراكز الإيواء في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح، عقب توسيع جيش الإحتلال الإسرائيلي عملياته البرية وتوغله في المنطقة.

وتعيش آلاف العائلات الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وضعًا مأساويًا غير مسبوق، إذ اضطرت إلى افتراش الطرقات والشوارع ونصب خيام فوق ركام المنازل المهدمة وسط افتقار لأدنى مقومات الحياة.

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