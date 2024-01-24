الإحتلال يعلن أن عدد ضباطه وجنوده المصابين في غزة بلغ 1250

العالم – خاص بالعالم

جيش الاحتلال اعترف بإصابة واحد وعشرين جنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم 18 في المعارك البرية بغزة مقرا بأن عدد الضباط والجنود المصابين وصل إلى1250 منذ بداية الهجوم البري وبأن406 من الضباط والجنود ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم خلال معارك غزة وأن أربعين منهم في حالة خطيرة.

كتائب القسام أعلنت عن استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف 'الياسين مئة وخمسة غرب مدينة خانيونس وعن تنفيذ عملية مركبة استهدفت جنود الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .كما سيطر عناصر المقاومة على طائرة مسيرة في مهمة استخباراتية شرق جباليا البلد.



سرايا القدس من جانبها عرضت مشاهد عن استهدافها تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في جبل الريس شرق جباليا شمال القطاع ومدينة خانيونس جنوبا.

كما عرضت مشاهد للطائرة الصهيونية الاستطلاعية من نوع درون التي سيطرت عليها السرايا في سماء مدينة غزة.

كتائب المجاهدين بدورها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في محور التقدم غرب خانيونس فيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى برشقة صاروخية الموقع العسكري 'يفتح' وهو مقر الكتيبة الأولى للواء الشمالي في فرقة غزة .

بيانات للجيش الإسرائيلي كشفت عن أن نحو خمسة عشر بالمئة من إجمالي قتلى جنوده في غزة قتلوا بنيران زملائهم في الجيش، مشيرة الى أن أسباب ذلك تعود للخوف والارتباك وضعف التدريب وطبيعة البيئة القتالية فضلا عن بروتوكول هانيبال الذي يسمح لجنوده بقتل زملائهم لمنع وقوعهم في الأسر.

زعيم المعارضة في في الكيان المؤقت يائير لابيد وخلال الجلسة العامة للكنيست اعتبر أن نظام كيانه السياسي اليوم ليس هو الحل بل هو المشكلة مؤكدا أن إعادة الاسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة هي الأولوية والهدف الأكثر إلحاحا وقال لابيد إن جنود الاحتياط الذين سيعودون سيسألون عن أي دولة يقاتلون ما هي هويتها ما هي أهدافها.

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