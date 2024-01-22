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فيديو خاص: هذه أهم رسالة لبارجة الشهيد أبو مهدي المهندس في مضيق هرمز

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري لقناة العالم أن رسالة بارجة الشهيد أبو مهدي المهندس الذي دشنتها البحرية مؤخرا هي السلام والمحبة لدول المنطقة والاستعداد لتأمين أمن مضيق هرمز والخليج الفارسي. 

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري، في مقابلة مع برنامج "من طهران" الذي يبث من قناة "العالم" الإخبارية، إن العمليات البحرية في منطقة مضيق هرمز من أجل استتباب الأمن، وأعلن أنه تم التعامل مع الدولة التي تمارس القرصنة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي وفقا للقوانين.

وأضاف، إذا أرادت القوى الأجنبية التواجد في هذه المنطقة التي يمر بها الجميع فإن بارجة الشهيد أبو مهدي المهندس ستكون رسالة سلام وصداقة لهم، ولكن إذا أراد الحاقدون خلق مشكلة فإن رسالة هذه البارجة ستكون "الجهوزية والاستعداد" التام في مواجهة الأعداء.

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