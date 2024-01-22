فيديو خاص: هذه أهم رسالة لبارجة الشهيد أبو مهدي المهندس في مضيق هرمز

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد علي رضا تنكسيري، قائد بحرية الحرس الثوري، في مقابلة مع برنامج "من طهران" الذي يبث من قناة "العالم" الإخبارية، إن العمليات البحرية في منطقة مضيق هرمز من أجل استتباب الأمن، وأعلن أنه تم التعامل مع الدولة التي تمارس القرصنة في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفارسي وفقا للقوانين.

وأضاف، إذا أرادت القوى الأجنبية التواجد في هذه المنطقة التي يمر بها الجميع فإن بارجة الشهيد أبو مهدي المهندس ستكون رسالة سلام وصداقة لهم، ولكن إذا أراد الحاقدون خلق مشكلة فإن رسالة هذه البارجة ستكون "الجهوزية والاستعداد" التام في مواجهة الأعداء.