تصبحون على وطن.. أرقام مرعبة عن الشهداء في غزة

العالم - فلسطين

ليلة عنيفة عاشتها المدينة جراء الغارت الوحشية والقصف المدفعي المركز، بينما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الاسرائيلي في المدينة. ميدانيا تتركز الاشتباكات في الجهة الغربية وفي الحي الجنوبي لمخيم المدينة وكذلك بمحيط مجمع ناصر الطبي ومنطقة المواصي.

كتائب القسام اعلنت استهداف دبابة للاحتلال غرب خانيونس، من جهتها، اعلنت سرايا القدس مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال بعد قصفها دبابة اسرائيلية وتجمعات للجنود شرق ووسط المدينة وشمال شرق مخيم البريج بوسط القطاع وفي حي الزيتون بمدينة غزة. فيما شوهدت الطائرات الاسرائيلية وهي تقوم بإجلاء عدد من الجنود القتلى والجرحى من خانيونس.



مع تواصل القصف والاشتباكات انتشرت دبابات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخانيونس .. بينما اعلنت سرايا القدس قصف تجمعات الجيش الاسرائيلي بوابل من قذائف الهاون وكذلك خط إمداد ومسير لآليات اسرائيلية شرق جباليا،في عملية مشتركة مع كتائب القسام.



وفي اليوم الثامن بعد المئة من العدوان، يبقى الوضع الإنساني والصحي حرجا بحسب الأمم المتحدة في القطاع حيث نزح ما لا يقل عن مليون و700 الف شخص يمثلون أكثر من 80 بالمئة من سكان القطاع هربا من القصف والمعارك.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن نحو 25 الفا و300 فلسطينيا استشهدوا وأصيب ثلاثة وستون الفا آخرون جراء الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.وأضافت الوزارة أن الأعداد تشمل مائة وتسعين شهيدا و340 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة وخصوصا في خانيونس.



ورغم القصف العنيف جوا وبرا وعمليات التوغل البرية الا ان المقاومة الفلسطينية لا زالت تكيل الضربات الموجعة لجيش الاحتلال، موقعة المزيد من الخسائر في صفوفه ..بينما لا تلوح في الافق اية بوادر جدية لوقف العدوان الهمجي على القطاع ومدنييه في وقت تمزق فيه الخلافات اروقة السياسيين والعسكريين في الكيان على خلفية الاخفاقات الواسعة لجيش الاحتلال وغرقه في رمال غزة.