في مشهد مهيب.. الإيرانيون يشيعون شهداء العدوان الإسرائيلي على دمشق

العالم - مراسلون

ثلاث شهداء من بينهم الشهيد الحاج صادق اميد زاده مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التباع لحرس الثورة الاسلامية في ايران، معالم الغضب باينة في سيماء المشاكرين الذين نددوا بهذه الجريمة.

ورأوا فيها ان العدو الصهيوني يحاول التصعيد نحو الجبهة السورية من خلال الاعتداءات المتكررة.

مشاهد حزن رسمها المودعون لهؤلاء الشهداء ، الذين قدموا أرواحهم، وبذلوا دماءهم من أجل الاسلام ومبادئه وبالتأكيد فإن ذکراهم وباقي الشهداء لا تمحي في إيران الاسلامية.

هذا واستشهد عدد من الأشخاص، بينهم أربعة مستشارين إيرانيين رفيعي المستوى في عدوان جوي إسرائيلي على حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق

هجمات اعتبرها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بانها تعكس فشل الكيان الاسرائيلي اللقيط في تمرير اهدافه الاستعراضية.



من جانبه اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المنطقة سيستمر بقوة.



إن النظام الإسرائيلي هو الشريك الرئيسي للحركات الإرهابية والعدو من الدرجة الأولى للأمن الإقليمي.