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المقاومة العراقية تدك قاعدة كونيكو برشقتين صاروخيتين

المقاومة العراقية تدك قاعدة كونيكو برشقتين صاروخيتين
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

اصدرت المقاومة الاسلامية في العراق بيانا تبنت فيه دك قاعدة كونيكو المحتلة في سوريا برشقتين صاروخيتين .

العالم - العراق

وفيما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، برشقتين صاروخيتين خلال أوقات مختلفة اليوم الإثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الأثنين ١٠ - رجب - ١٤٤٥ هـ

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