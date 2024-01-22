شاهد.. ما هي خطة قادة الاحتلال للهروب من الفشل في غزة؟

العالم - الاحتلال

تهديدات جديدة أطلقها قادة الاحتلال، وهذه المرة على لسان وزير الحرب يوآف غالنت الذي قال إن جيشه لن يوقف إطلاق النار على حزب الله حتى لو أوقف الأخير هجماته. غالانت وخلال لقائه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قال إن الحرب مع لبنان ستكون صعبة على الكيان لكنها ستكون مدمرة بالنسبة للبنان، مضيفا إن هدف حكومة الاحتلال ضمان عودة جميع المستوطنين في الجبهة الشمالية الى منازلهم.

هذه التهديدات تترافق مع تصريحات لرئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي الذي اعتبر ان احتمالات الحرب مع لبنان أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن التهويل الإسرائيلي حول الجبهة الشمالية يشكل تحديا بالنسبة للإدارة الأميركية التي تعمل على تجنب توسيع رقعة الصراع، خاصة وأن انفجار الأوضاع في الجبهة الشمالية يعني حربا إقليمية قد تجد واشنطن نفسها عاجزة عن احتوائها.

في المقابل، تكشف تقارير أن التصعيد الإسرائيلي هو تنفيس عن الفشل العسكري في غزة، حيث يعتبر متابعون أن جيش الاحتلال غير قادر على فتح جبهة جديدة مع طرف أكثر تجهيزا واستعدادا وقدرة من جبهة غزة التي تعاني منذ سنوات من حصار إسرائيلي خانق.

وهنا يخلص المتابعون إلى أنه في حال قرر بنيامين نتنياهو تجاهل كل التحذيرات من داخل الكابينت الحربي ومن الجانب الاميركي والذهاب الى حرب مع لبنان، فإن التبعات ستكون عكس ما يقوله غالانت، أي انها ستكون صعبة على لبنان لكن مدمرة