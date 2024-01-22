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المقاومة الاسلامیة تستهدف القوات الامریکیة فی قاعدة عین الاسد

المقاومة الاسلامیة تستهدف القوات الامریکیة فی قاعدة عین الاسد
الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تبنت المقاومة الإسلامية، في العراق، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة عين الاسد بالطيران المسير.

العالم - العراق

وذكرت المقاومة، في بيان لها ، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم عدد من مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق بالطيران المسيّر".

واشارت المقاومة الإسلامية الى "استمرارها في دك معاقل العدو".

وتعرضت قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، في وقت سابق من اليوم، لرشقة صاروخية مرتين خلال دقائق.

وتستمر المقاومة العراقية في شن هجمات ضد قواعد القوات الامريكية منذ بدء عمليات طوفان الاقصى في فلسطين،رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

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