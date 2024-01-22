الخلافات داخل الكابينت الحربي الإسرائيلي تصل إلى حد التهديد

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غالانت هدد بالسيطرة عسكريا على مقر المجلس الحربي، فيما تدخل الأمن لمنع الامور من الوصول إلى مرحلة الاشتباك بين الرجلين.

هذه الخلافات تعود إلى محاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر فيما يخص الفشل في ميدان غزة.



لدينا بعض التعليقات حول الخلافات داخل حكومة الاحتلال. نبدأ مع "ياسين عز الدين الذي كتب. خلافات شخصية فقط لا غير. نتنياهو يريد أن يتصدر المشهد وعندما يحصل فشل يضع اللوم على المحيطين به، وغالانت مش راضي يكون طرطور عند نتنياهو



"إيمان اسماعليل" بدورها كتبت. الوضع الداخلي في اسرائيل بات مهزوزا بين الشعب وبين قوى الأمن. ويوجد خلافات في حكومة نتنياهو بالأخص بعد أن تم الأشتباك بين نتنياهو ويوأف جالانت



أما "حمزة" فعلق. لكن الشيء الذي لم افهمه هو لماذا في خلافات بين نتنياهو وبعض أفراد المجلس الوزاري وهل هذا ممكن يؤثر على الحرب



حفرة سرية تحت الأرض تشهد الاجتماعات الأسبوعية للمجلس الحربي الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة. تقارير كشفت أن الحفرة التي تسمى "الكرياه" تقع على عمق طبقات تحت الأرض في "تل أبيب".

هذه الحفرة الكبيرة تضم قاعدة عسكرية وغرفة تحكم إضافة إلى جزء ذي طابع مدني. معظم المتابعات والقرارات التي تتعلق بالحرب على غزة خرجت من الاجتماعات التي شهدتها هذه الحفرة



نستعرض بعض الرسوم الساخرة حول نتنياهو ووضعه الصعب.

في الرسم الأول دبابة اسرائيلية على شكل وجه بنيامين نتنياهو وهي معطوبة ولا تستطيع الحركة. وهذا هو الواقع لذي يعيشه نتنياهو حاليا. وفي الرسم التالي، طفلة من أطفال غزة تقول لنتنياهو أنا بدون منزل، ونتنياهو يجيبها.. وأنا بدون عقل..



في الرسم الأخير، بينما نتنياهو يجتمع بمجلسه الحربي في حفرة تحت الأرض فإن سياسته حيال غزة تتمثل بالجملة التالية.. أرض بدون شعب



سياسات حزب العمال البريطاني تجاه العدوان على غزة وتأييده لجرائم الاحتلال يثير غضبا داخل الحزب. عضو الحزب "عمار أنور" أعلن استقالته من الحزب رفضا لسياسة قادته المتماهية مع الاحتلال الإسرائيلي.

"أنور" قال إن سؤال ابنته حول موقفه مما يحصل في غزة جعله يفكر كثيرا ويقرر الاستقالة من الحزب. حزب العمال يشهد حالة انسحابات واستقالات كثيرة نتيجة انحرافه عن مبادئه ودعمه للاحتلال كما يقول أنصاره.



من التعليقات حول هذا الموضوع، لدينا تعليق من "وائل". انسان نقي ووفي يترك عمله الذي من الواضح انه يحبه كثير من اجل انسانيته. سؤال يروادني كلما رأيت الانسانية من الانسان الغربي: اين العرب والمسؤولين المسلمين من الانسانية.



"عوض"علق ايضا. اتخذ موقف شريف واستقالته من الحزب زاده شرف ورفعه. لا يرضى الظلم على احد.



أخيرا مع "عبد الرحمن" الذي كتب. ما حركه رؤية ابنته ذات الخمس سنوات لما يجري في غزة، وسألته ماذا فعلت لتوقف هذا يا أبي؟! وهو الاخير في قائمة طويلة من مجالس البلديات التي استقالت من حزب العمال.

مأساة أهالي غزة بلسان الغربيين. طبيبة بريطانية تروي ما شاهدته في قطاع غزة والروايات التي تظهر ما يتعرض له الفلسطينيون نتيجة العدوان الاسرائيلي.

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