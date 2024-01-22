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العميد تنكسيري للعالم: اليمن دولة مستقلة ولا تتلقى الأوامر من أي جهة

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري لقناة العالم إن اليمن دولة مستقلة لها جيش قوي وقائد قوي يتصرف باستقلالية ولا يتلقى الأوامر من اي جهة، عتبرا ما يحصل في البحر الأحمر بأنه عملا بطوليا يقوم به اليمنيون من أجل الدفاع عن غزة والعالم الإسلامي.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف، تنكسيري خلال برنامج "من طهران" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إلى أن حرب الجائرة حدثت وتم قتل الأطفال فيها، واثر العدوان الصهيوني على مسلمي غزة، أعلن اليمنيون الأبطال دعما للفلسطينيين ان بامكان سفن جميع الدول المرور عبر مضيق باب المندب، باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أو السفن التابعة لهذا الكيان، حتى يتم وقف إطلاق النار وعمليات قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ضرب من "الرجولة" ابداه المقاتلون اليمنيون واظهروا بأنهم لا يمكن ان يقفوا متفرجين ليشهدوا قتل الأسر المسلمة في غزة.

واشار الى ان العمليات البحرية اليمنية في مضيق باب المندب والحيلولة دون مرور السفن التابعة للكيان الصهيوني أو السفن المتجهة لهذا الكيان تأتي في اطار نصرة المسلمين.

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