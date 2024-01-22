حماس.. هذه روايتنا لطوفان الأقصى

العالم- باختصار

وثيقة حماس جاءت بعد 107 أيام من حرب غزة وفشل الكيام في تحقيق هدف القضاء على حماس.

الوثيقة.. طوفان الأقصى خطوة ضرورية واستجابة طبيعية الاحتلال الإسرائيلي.

حماس.. معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار لم تبدأ في 7 أكتوبر 2023 بل منذ 105 أعوام.

معركة 30 عاما ضد الاستعمار البريطاني و75 عاما ضد الاحتلال الصهيوني.

طوفان الأقصى ضرورة لمواجهة المخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية وتهويد الأرض.

طوفان الأقصى ضرورة للدفاع عن الأقصى ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وثيقة حماس.. مقاتلونا هاجموا فقط مواقع عسكرية للكيان ولم يستهدفوا المدنيين.

حماس.. تجنب الاستهداف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، إلتزام ديني وأخلاقي نشأ عليه أبناء حماس.

وقالت الوثيقة.. ما يروجه الكيان بشأن استهداف حماس لمدنيين شكل متعمد، "محض إقتراء وكذب".

حماس.. أشرطة فيديو بالكيان وشهود إسرائيليون تثبت سقوط مدنيين برصاص الشرطة والجيش بأجواء ارتباك.

الوثيقة.. يجب وقف الحرب التي يشنها الكيان ومذابح الإبادة الجماعية في غزة فورا.

وثيقة حماس.. نرفض أي مشاريع دولية أو إسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل غزة طبقا لمعايير الاحتلال.