لبنان يودع كأس آسيا وطاجيكستان إلى ثمن النهائي

العالم- الرياضة

ورفعت قطر، حاملة اللقب، رصيدها إلى تسع نقاط بعد أن كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها، فيما ودع لبنان بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.

على ملعب جاسم بن حمد أمام 11843 متفرجاً أغلبهم من الجالية اللبنانية، تقدم لبنان بواسطة باسل جرادي (47)، لكن طرد مدافعه قاسم الزين بدّل المعطيات بسبب خطأ متهوّر (56). ردّت طاجيكستان بهدفين عبر بارفيزدزون عمرباييف (80) ونور الدين خامروكولوف (90+2).

ودخل كل من لبنان وطاجيكستان المباراة ولا بديل لهما عن الفوز لأن أي نتيجة أخرى ستعني حزم الحقائب والعودة الى الديار.

وكان لبنان خسر المباراة الافتتاحية امام قطر حاملة اللقب 0-3 وتعادل مع الصين سلبيا، في حين كان وضع طاجيكستان مماثلا بالخسارة أمام قطر 0-1 والتعادل مع الصين من دون أهداف.