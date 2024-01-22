حرس الثورة الإسلامية ينشر صور مقرات الإرهابيين في المناطق الحدودية الباكستانية

العالم - إيران

فقد نشر الحرس الثوري صوراً لعمليات المراقبة والهجوم على مقرات إرهابيي مايسمى جيش العدل في المناطق الحدودية الباكستانية.



وتظهر في الفيديو طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم برصد مقر الارهابيين في منطقة كوه سبز بالقرب من الحدود الإيرانية في مقاطعة بلوشستان الباكستانية وهو أحد المقرات الرئيسية للجماعة الإرهابية، حيث صورت أجزاء مختلفة من القاعدة وتلال المراقبة والمسلحين المتمركزين فيها وميدان التدريب والرماية لتدريب الإرهابيين التي تقع في اماكن جبلية يصعب الوصول إليها برا.



وبحسب معلومات الحرس فإن الإرهابيين كانوا يستخدمون هذا المقر للتدريب والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل إيران منذ عقدين من الزمن. وقد قامت ايران بعملية استباقية بعد ان دخل حوالي خمسين إرهابيًا إلى هذا المقر للتخطيط والتنسيق والتحضير لعملية إرهابية كبيرة في إيران، وتم استهدافهم بهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ فاردت عددا منهم قتلى و جرحت عددا اخر.

ويثبت هذا الفيديو مرة أخرى بوضوح صحة الرواية الإيرانية بوجود قواعد لجماعة مايسمى جيش العدل الإرهابية في المناطق الحدودية غرب باكستان. وسبق ان أبلغت طهران السلطات الباكستانية اكثر من مرة من خلال تقديم معلومات عن هذه المقرات وطلبت منها اتخاذ إجراءات ضد قواعد الإرهابيين ولكن دون جدوى.



وعليه كان على طهران اتخاذ اللازم وبسرعة من أجل منع وقوع عمليات إرهابية جديدة على الأراضي الإيرانية، وضرب تلك القواعد بقوة.



في غضون ذلك وفي ذروة الازمة بين البلدين لم تنقطع لغة التواصل بين الجانبين حيث نبهت ايران باكستان الى ضرورة التقيد بالتزاماتها الأمنية والوفاء بها.



وقد طويت هذه الصفحة باتصال جرى بين وزيري خارجية البلدين، اتفق الجانبان في بيان على أن يعود سفيرا البلدين إلى ممارسة عملهما بحلول الـ26 يناير عام 2024.



وسيتوجه وزير الخارجية الإيراني 'حسين أميرعبد اللهيان' الأسبوع المقبل إلى باكستان بدعوة من وزير خارجية باكستان جليل عباس جيلاني.

